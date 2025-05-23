Минюст включил в реестр иноагентов бывшего главу ИНИОН РАН Пивоварова*
Как сообщает РБК, Министерство юстиции России добавило в реестр иностранных агентов бывшего директора Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) Юрия Пивоварова*.
В список вошли правозащитник Ян Рачинский* (председатель правления «Международного Мемориала»**), юрист Игорь Слабых*, украинский журналист Алексей Суханов* и поэт Александра Дельфинова* (Смирнова).
Напомним, что вчера прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении журналиста Александра Невзорова* и его супруги Лидии* по статье о финансировании экстремистской деятельности.
Справка
* Признаны иноагентами и экстремистами на территории России.
**Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
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