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Минюст включил в реестр иноагентов бывшего главу ИНИОН РАН Пивоварова*

18:05, 23.05.2025
Минюст включил в реестр иноагентов бывшего главу ИНИОН РАН Пивоварова*
. Фото: Анастасия Фартыгина

Как сообщает РБК, Министерство юстиции России добавило в реестр иностранных агентов бывшего директора Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) Юрия Пивоварова*.

В список вошли правозащитник Ян Рачинский* (председатель правления «Международного Мемориала»**), юрист Игорь Слабых*, украинский журналист Алексей Суханов* и поэт Александра Дельфинова* (Смирнова).

Напомним, что вчера прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении журналиста Александра Невзорова* и его супруги Лидии* по статье о финансировании экстремистской деятельности.

Матвей Гавриков
Справка

* Признаны иноагентами и экстремистами на территории России.

**Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.

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