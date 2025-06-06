В России ожидается внедрение идентификации по венам ладони не ранее 2027 года

В России в Единой биометрической системе может появиться идентификация по венам на ладони, однако это случится не раньше 2027 года. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов на конференции ЦИПР-2025.

Семенов пояснил, что сейчас рассматривается возможность использования рисунка вен ладони как новой модальности системы.

— Внедрение данной модальности находится в стадии инициации. В этом году планируем завершить ее и перейти к этапу планирования и реализации, — добавил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, Семенов уточнил, что биометрические технологии, включая распознавание лиц и ладоней, становятся все более актуальными. Он упомянул о текущем переходе от наличных средств к современным платежным инструментам, таким как мобильные устройства и QR-коды. В таких условиях гигиеничные методы идентификации становятся необходимостью.

Напомним, что биометрические технологии признаны самым надежным способом подтверждения личности при использовании цифровых устройств, свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ. 20% россиян считают биометрию наиболее безопасным методом идентификации.



Анастасия Фартыгина