Более половины россиян поддерживают аренду самокатов по биометрии

Фото: Динар Фатыхов

Биометрические технологии признаны самым надежным способом подтверждения личности при использовании цифровых устройств, свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ. 20% россиян считают биометрию наиболее безопасным методом идентификации.

— Первую строчку в рейтинге надежных способов подтверждения личности при использовании цифровых устройств, по мнению россиян, занимает применение биометрических технологий (20%), — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

Опрос показал, что доверие к биометрии особенно высоко среди образованных граждан (24% среди россиян с высшим образованием), людей с хорошим материальным положением (26%) и представителей поколений «цифры» (29%) и младших миллениалов (28%).

Более половины россиян (57%) скорее поддерживают идентификацию по биометрии для аренды самокатов. При этом в России может появиться система на основе ИИ, которая будет следить за соблюдением ПДД самокатчиками.

Интересно отметить, что 8% респондентов считают электронные инструменты цифровой безопасности более надежными, чем традиционные методы, такие как передача паспортных данных.

Общественное мнение также склоняется к использованию биометрии для защиты от мошенничества в финансовой сфере. Более половины (53%) россиян поддерживают внедрение биометрической идентификации для оформления кредитов онлайн.



Рената Валеева