Казань может принять международный саммит в честь 200-летия Толстого в 2028 году

Фото: Екатерина Петрова

В 2028 году в Казани планируется провести международный саммит, посвященный юбилею русского писателя Льва Толстого. С такой инициативой выступила Елена Горобец, заведующая кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики КФУ, на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Горобец уточнила, что саммит мог бы стать площадкой для награждения ученых, которые сделали значительный вклад в развитие Казанской лингвистической школы. Она предложила организовать мероприятие в честь 200-летия Толстого, который будет отмечаться в 2028 году.

Минниханов поддержал инициативу, но при этом необходимо тщательно изучить предложение. «Я думаю, здесь проблем нет. Надо начать готовиться к саммиту», — выразил мнение раис.

Стоит подчеркнуть, что в 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея Толстого и поручил создать оргкомитет для подготовки мероприятий. Также в Казани запланирован ремонт дома, в котором Толстой жил в 1845—1846 годах.

Накануне раис Татарстана поздравил жителей республики с Днем русского языка и 226-летием со дня рождения великого поэта А.С. Пушкина. Он подчеркнул, что русский язык — это душа народа и важное связующее звено между поколениями.



Анастасия Фартыгина