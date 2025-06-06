В Татарстане 7 июня ожидаются грозы и усиление ветра

Фото: Дарья Пинегина

На западе Татарстана завтра прогнозируются грозы с кратковременным усилением ветра до 15–17 м/с во второй половине дня и вечером. Об этом сообщили в пресс-службе РСЧС.

Спасательные службы рекомендуют избегать укрытия под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач. Для пересечения проезжей части лучше использовать надземные или подземные пешеходные переходы.

В экстренной ситуации звоните по номеру 112.



Анастасия Фартыгина