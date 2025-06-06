МЧС запретит животных на пляжах, кроме собак-поводырей

Фото: Максим Платонов

МЧС России запретит приводить животных на пляжи, за исключением собак-поводырей. Этот запрет содержится в проекте нового приказа, опубликованном на федеральном портале.

Также россиянам будут запрещены следующие действия: заплывы за буйки, плавание на предметах, не предназначенных для этого, игра в спортивные игры вне отведенных зон, купание в состоянии опьянения и оставление детей без присмотра. Приказ не будет содержать настоящих наказаний за нарушения этих правил.

Ответственные за пляжи должны обеспечить их необходимым оборудованием, следить за чистотой и проверять дно. Кроме того, нельзя использовать неподходящие предметы, например бутылки, для обозначения границ зон купания. Этот проект вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.



Напомним, что президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, как строить отношения с собакой на основе любви и доверия, не избаловывая питомца.



Анастасия Фартыгина