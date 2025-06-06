Ирина Дубцова оскорбила Дану Борисову на съемках шоу «Сокровища императора»

Скандал на съемках шоу «Сокровища императора»: Ирина Дубцова оскорбила Дану Борисову.

Дана Борисова поделилась деталями скандала, который произошел во время съемок шоу «Сокровища императора». Ирина Дубцова публично назвала ведущую «наркоманкой», напомнив ей о прошлых проблемах. Это вызвало у Борисовой сильные эмоции — она рыдала от обиды.

Участники других команд и члены съемочной группы пытались успокоить плачущую Дану. Однако Дубцова не подошла к ней с извинениями. Теперь Борисова переживает за свои отношения с любимым мужчиной, так как он негативно отреагировал на информацию о ее прошлом.

Источник: 7Дней.ру

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