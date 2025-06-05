В Казани парковки станут бесплатными на время Курбан-байрама

В Казани муниципальные парковки станут бесплатными на время празднования Курбан-байрама. Об этом объявил Комитет по транспорту города.

С 19.00 5 июня и до 08.00 9 июня можно будет припарковать машину без оплаты. Это решение принято в связи с празднованием Курбан-байрама.

Кроме того, в честь праздника в Казани будут запущены ночные автобусы и троллейбусы. Они начнут работу с 02.00 ночи. В этом году в городе организовали 17 мест для заклания, все они расположены около мечетей.

