Хуснуллин: Татарстан достиг показателя по вводу жилья на душу населения

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в число лидеров среди регионов России по достижению целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

По итогам работы, 18 регионов, включая Татарстан, достигли показателя национального проекта 2030 года по вводу жилья на душу населения — не менее 0,82 кв. м на человека.

Кроме того, Татарстан вошел в список 11 регионов, внесших наибольший вклад в жилищное строительство в стране, обеспечив с 2020 по 2024 год ввод более 10 млн кв. м жилья.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Республика также отмечена как один из шести субъектов с наилучшими показателями контрактации и кассового исполнения госпрограмм в сфере жилищного строительства.

В целом по России за шесть лет построено 577,7 млн кв. м жилья, обновлено 11,5% жилищного фонда страны, что помогло улучшить жилищные условия 23,7 млн российских семей.

В Татарстане объем кредитования на строительство и покупку частных домов в начале 2025 года резко упал, составив около 1,7 тыс. кредитов.



Рената Валеева