В Татарстане кредитование на покупку частных домов снизилось в 3,3 раза

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В Татарстане объем кредитования на строительство и покупку частных домов в начале 2025 года резко упал, составив около 1,7 тыс. кредитов. Это на 3,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РБК Татарстан».

В целом по России и в Приволжском федеральном округе также наблюдается снижение. Татарстан занял второе место в ПФО по количеству выданных кредитов, уступая Башкортостану, где оформлено около 1,9 тыс. кредитов. В остальных регионах ПФО менее 1 тыс. кредитов, особенно в Мордовии, где было оформлено только 82.

Эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская подчеркнула, что выдачи кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) сильно снизились по сравнению с другими сегментами недвижимости. Причинами являются ужесточение ипотечных условий и повышение стоимости строительства.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным Минстроя Татарстана, с начала 2025 года в республике сдали более 1,4 млн кв. м в рамках ИЖС, что соответствует годовым планам на 101%. За пять месяцев суммарно введено более 1,8 млн кв. м жилья, что составило 56% от годового плана.



Напомним, что Банк России одобрил создание публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС).



Анастасия Фартыгина