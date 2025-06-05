Трамп просил Путина не отвечать на атаки украинских дронов по аэродромам

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Президент США Дональд Трамп заявил, что призывал президента России Владимира Путина воздержаться от ответных мер на атаку беспилотников FPV со стороны Украины по российским аэродромам. Об этом пишут «Ведомости».

Инцидент произошел 1 июня, когда беспилотные летательные аппараты, предположительно запущенные с фургонов, расположенных вблизи военных объектов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, атаковали российские аэродромы.

— Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать, — цитируют Трампа журналисты.

В результате атак в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. В остальных регионах атаки были отражены. Официальные источники сообщают об отсутствии жертв среди военнослужащих и гражданского населения.

Накануне Путин и Трамп в телефонном разговоре обсудили прекращение вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном.

Рената Валеева