Путин и Трамп обсудили прекращение конфликта между Индией и Пакистаном
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили прекращение вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном.
Об этом для ТАСС сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, стороны также затронули ситуацию на Ближнем Востоке. Трамп лично способствовал остановке столкновений, начавшихся после теракта 22 апреля в Джамму и Кашмире. Конфликт завершился 10 мая полным прекращением огня.
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