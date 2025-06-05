По итогам мая ввоз новых легковых автомобилей в Россию рухнул на 74%

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В мае 2025 года в Россию было ввезено 54,9 тыс. легковых автомобилей, из которых 17,8 тыс. были новыми. Это на 74% меньше, чем в мае 2024 года, и на 47% меньше, чем в апреле 2025 года. Об этом сообщает «Автостат».

Импорт подержанных автомобилей продолжает расти четвертый месяц подряд, превысив объемы ввоза новых машин. В мае было импортировано 37,1 тыс. подержанных автомобилей — на 23% больше, чем годом ранее, и практически на уровне апреля (37,2 тыс. единиц).

Лидирующей маркой среди новых автомобилей стал Changan, а среди подержанных — Toyota. В модельном зачете лидируют Changan Uni-S и Honda Freed.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Географически основным поставщиком новых автомобилей остается Китай (71,1% в мае), за ним следуют Кыргызстан (9,1%) и Южная Корея (7,2%). Рынок подержанных автомобилей более диверсифицирован: лидирует Япония (46%), но ее доля сокращается, уступая доле Южной Кореи, которая выросла до 24,5%. Китай занимает 13,1% рынка подержанных автомобилей. Примечательно, что из Китая ввозятся не только автомобили локальных брендов, но и значительное количество машин глобальных марок.

Российский автомобильный рынок продолжает испытывать трудности. В мае 2024 года продажи новых автомобилей сократились на 28% по сравнению с маем прошлого года, достигнув 91 218 единиц.



Рената Валеева