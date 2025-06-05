Татарстан экспортировал свыше 28 тысяч тонн зерна за рубеж

Фото: Роман Хасаев

За период с начала 2025 года по 31 мая Татарстан экспортировал более 28,2 тыс. тонн зерна в 12 стран мира. Об этом сообщили в филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Основную долю экспорта составили масличные культуры (вика, лен, горчица, конопля, рыжик, расторопша) — 54%. На зерновые (пшеница, ячмень, овес) пришлось 34%, а на зернобобовые (горох, чечевица) — 12%.



Главными направлениями экспорта стали Восточная Азия (Китай, Монголия) — 15,5 тыс. тонн (54% от общего объема) и страны ближнего зарубежья (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Узбекистан) — 8 тыс. тонн (28%). Азербайджан и Грузия стали основными импортерами продовольственной пшеницы 3-го класса — почти 6 тыс. тонн (20% от общего объема экспорта).

Реальное время / realnoevremya.ru

Стоит отметить существенный рост экспорта некоторых культур по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: гречихи (с 0,088 тыс. т до 0,176 тыс. т), вики (с 0,396 тыс. т до 1,35 тыс. т) и льна (с 2 тыс. т до 9,5 тыс. т). Наиболее перспективным рынком оказался Китай, куда было поставлено 8,4 тыс. тонн льна, 3,5 тыс. тонн гороха и 1,8 тыс. тонн овса — значительный рост по сравнению с прошлым годом.

Сбор зерна в России в 2025 году может превысить прошлогодние показатели, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Рената Валеева