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Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 6 июня

17:34, 05.06.2025
Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 6 июня
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 6 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар подорожал на 0,62 рубля, юань — на 1,35 рубля, евро — на 0,15 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,13 рубля;
  • евро — 90,66 рубля;
  • юань — 11,02 рубля.
Рената Валеева

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