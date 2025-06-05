Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 6 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 6 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар подорожал на 0,62 рубля, юань — на 1,35 рубля, евро — на 0,15 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,13 рубля;
- евро — 90,66 рубля;
- юань — 11,02 рубля.
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