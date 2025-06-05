В Казани полностью устранили провал на улице Магистральной
Работы по устранению провала на улице Магистральной в Казани завершены. Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, дорога полностью восстановлена, и обе полосы движения открыты для проезда.
Основная часть работ, проведенных в зимний период, была сосредоточена в районе дренажной канавы, где для предотвращения дальнейшего размытия грунта забили 40 шпунтов и укрепили склон на площади 390 кв. метров.
В общей сложности благоустройство территории охватило 860 кв. метров. Кроме укрепления грунта, были проведены работы по восстановлению дорожного покрытия.
С 4 июня по 1 июля в Казани частично ограничат движение транспорта по Кремлевской набережной.
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