В Казани почти на месяц ограничат движение на Кремлевской набережной

Также до 1 июля будет перекрыта улица Саид-Галеева

Фото: Инна Серова . Фото: Инна Серова

С 4 июня по 1 июля в Казани частично ограничат движение транспорта по Кремлевской набережной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Также в этот же период будет перекрыта улица Саид-Галеева. Ограничения связаны с ремонтом дорог.

Ранее в Казани ужесточили ограничение движения транспорта на ключевых магистралях.

Дарья Сайфиева