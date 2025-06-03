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В Казани почти на месяц ограничат движение на Кремлевской набережной

14:11, 03.06.2025

Также до 1 июля будет перекрыта улица Саид-Галеева

В Казани почти на месяц ограничат движение на Кремлевской набережной
Фото: Инна Серова . Фото: Инна Серова

С 4 июня по 1 июля в Казани частично ограничат движение транспорта по Кремлевской набережной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Также в этот же период будет перекрыта улица Саид-Галеева. Ограничения связаны с ремонтом дорог.

Ранее в Казани ужесточили ограничение движения транспорта на ключевых магистралях.

Дарья Сайфиева

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