В Казани почти на месяц ограничат движение на Кремлевской набережной
Также до 1 июля будет перекрыта улица Саид-Галеева
С 4 июня по 1 июля в Казани частично ограничат движение транспорта по Кремлевской набережной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Также в этот же период будет перекрыта улица Саид-Галеева. Ограничения связаны с ремонтом дорог.
Ранее в Казани ужесточили ограничение движения транспорта на ключевых магистралях.
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