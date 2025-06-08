Вологодская область названа самым выгодным направлением летнего отдыха

Фото: Динар Фатыхов

Вологодская область возглавила рейтинг самых доступных регионов для летнего отдыха в России по версии «Яндекс. Путешествия». Средняя стоимость ночи в местном отеле составляет 5,2 тысячи рублей.

В десятку также вошли Саратовская (6 010 рублей), Архангельская (6 220 рублей) области, Пермский край (6 250 рублей) и Бурятия с отдыхом на Байкале (6 500 рублей). Замыкает топ-10 Свердловская область с ценой 6 600 рублей за ночь.

Эксперты отмечают растущий интерес к малым городам. Особенно выросла популярность Коктебеля (+206%), Сортавалы (+171%) и Дербента (+223%). Туристы выбирают направления за их уникальное сочетание истории, природы и культуры, а не только из-за пляжей.

Тройка лидеров рейтинга привлекает туристов богатой культурно-исторической программой и разнообразными ландшафтами.

Вологодчина предлагает маршруты по архитектуре русского Севера, Саратовская область — купеческое наследие, а Архангельская дает доступ к Соловецким островам.

Матвей Гавриков