В Казани планируют установку новых шумозащитных экранов

Их установка входит в Стратегию по развитию Казани до 2030 года

Фото: Динар Фатыхов

Для подавления уровня шума на ключевых транспортных магистралях в Казани планируется увеличить число шумоподавляющих экранов и зеленых насаждений. Об этом сказано в Стратегии устойчивого развития Казани до 2030 года с перспективой до 2040-го. В настоящее время проект решения Казгордумы находится на антикоррупционной экспертизе.

Напомним, осенью 2024 года к началу саммита БРИКС шумозащитные экраны установили на мосту «Миллениум». УФАС «наложило вето» на оплату работ, которые были проведены с нарушением антимонопольного законодательства. Работы были завершены в начале сентября, однако тендер был опубликован только 24 сентября, а победитель выбран 14 октября.



Замруководителя ведомства Алмаз Яфизов сообщил, что подряд на установку экранов был отдан без конкурса.

За нарушение антимонопольного законодательства, по его словам, ответило некое «должностное лицо», которому был выписан штраф в размере 50 тыс. рублей.

В результате установка шумозащитных экранов на мосту «Миллениум», по данным тендера с сайта госзакупок, обошлась Татарстану в 82,5 млн рублей. Подрядчик установил 680 метров экрана, со стоимостью 121,3 тыс. рублей за метр.

Также шумозащитные экраны появятся на Кировской дамбе в Казани. На работы выделили 89 млн рублей. Экраны разместят на участке протяженностью 0,7 км от Кировской дамбы до Адмиралтейского моста. Исполнитель должен завершить работы к 19 ноября.

Дарья Сайфиева