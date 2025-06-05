В Татарстане участились ДТП с мототранспортом: 70 аварий, 5 погибших, 81 раненый
В Госавтоинспекции Татарстана сообщили статистику ДТП с мототранспортом. За текущий год в республике уже зарегистрировано 70 аварий, в результате которых пять человек погибли и 81 получил ранения.
— Каждая цифра — трагедия, которую можно было предотвратить, — сказано в сообщении.
Особое беспокойство вызывает рост числа аварий с участием несовершеннолетних. Зафиксировано 12 ДТП с их участием, в которых один ребенок погиб и 12 получили травмы.
Анализ аварий показал, что в 22 случаях водители мототранспорта не использовали шлемы. Это грубейшее нарушение правил безопасности привело к гибели одного человека и ранениям 26.
Госавтоинспекция МВД по Татарстану напомнила водителям мототранспорта о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и использования средств индивидуальной защиты.
Ранее ГАИ официально опровергла информацию о том, что ДТП с участием детей происходят из-за их вовлеченности в опасные игры или флешмобы.
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