В Татарстане участились ДТП с мототранспортом: 70 аварий, 5 погибших, 81 раненый

Фото: Динар Фатыхов

В Госавтоинспекции Татарстана сообщили статистику ДТП с мототранспортом. За текущий год в республике уже зарегистрировано 70 аварий, в результате которых пять человек погибли и 81 получил ранения.

— Каждая цифра — трагедия, которую можно было предотвратить, — сказано в сообщении.

Особое беспокойство вызывает рост числа аварий с участием несовершеннолетних. Зафиксировано 12 ДТП с их участием, в которых один ребенок погиб и 12 получили травмы.

Анализ аварий показал, что в 22 случаях водители мототранспорта не использовали шлемы. Это грубейшее нарушение правил безопасности привело к гибели одного человека и ранениям 26.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Госавтоинспекция МВД по Татарстану напомнила водителям мототранспорта о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и использования средств индивидуальной защиты.

Ранее ГАИ официально опровергла информацию о том, что ДТП с участием детей происходят из-за их вовлеченности в опасные игры или флешмобы.

Рената Валеева