Госавтоинспекция Татарстана опровергла слухи о ДТП с участием детей из-за «опасных игр»

Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция МВД по Татарстану официально опровергла информацию о том, что ДТП с участием детей происходят из-за их вовлеченности в опасные игры или флешмобы.

После проведения тщательной проверки фактов ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние пешеходы, информация о причастности детей к так называемым «опасным играм» не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

С пострадавшими детьми и их родителями были проведены профилактические беседы, в ходе которых были выяснены реальные обстоятельства произошедших инцидентов.

— Не поддавайтесь панике и доверяйте только проверенной информации, — обратились представители ГАИ.



Рената Валеева