Окрошка стала самым популярным летним блюдом у казанцев

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По данным опроса SuperJob и «Перекрестка», 43% жителей Казани назвали окрошку любимым летним блюдом. На втором месте — шашлык (33%), на третьем — свекольник (5%).

Мужчины чаще выбирают окрошку, в то время как женщины отдают предпочтение свекольнику. Шашлыки одинаково популярны у обоих полов. Возрастные различия также заметны: старшая возрастная группа (35—45 лет) предпочитает окрошку (47%), тогда как молодежь до 35 лет больше любит шашлыки (54%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уровень дохода влияет на предпочтения: с его ростом увеличивается популярность окрошки и снижается интерес к шашлыкам. Респонденты также отметили другие любимые летние блюда: кукурузу, кабачковые оладьи, зеленые щи и мороженое.

Матвей Гавриков