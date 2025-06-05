Рафиков останется в «Локомотиве», защитником интересовался «Ак Барс»
Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков останется в ярославском клубе еще на два сезона. Об этом сообщили в агентстве Winners, которое представляет интересы хоккеиста. Там заявили, что Рафиков подпишет новое двухлетнее соглашение с «Локомотивом».
— Мы рады сообщить, что договоренность между сторонами достигнута. Продолжение сотрудничества с «Локомотивом» — взвешенное решение, которое отвечает спортивным амбициям игрока. Желаем Рушану ярких матчей и новых побед в составе железнодорожников! — сказано в сообщении агентства.
Ранее в некоторых СМИ сообщали об интересе к Рафикову со стороны «Ак Барса». У хоккеиста закончился контракт 1 июня, игрок находится в статусе неограниченно свободного агента.
Рафиков выступает за «Локомотив» с 2015 года. В минувшем сезоне защитник стал чемпионом Кубка Гагарина в составе ярославской команды.
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