Каждый третий россиянин увольнялся из-за конфликтов с коллегами

Фото: Олег Тихонов

По данным опроса сервиса «Работа.ру», 35% россиян покидали место работы из-за негативных отношений в коллективе. Основными причинами конфликтов стали сплетни (52%), низкая квалификация коллег (38%) и агрессивное поведение сотрудников (33%).

Исследование показало, что лишь 26% респондентов полностью удовлетворены рабочей атмосферой. При этом 13% явно недовольны обстановкой в коллективе, а 31% оценивают ее скорее положительно.

В отдельных случаях работники жаловались на доносы начальству (33%) и чрезмерную конкуренцию между сотрудниками (8%).

Эксперты отмечают, что напряженная атмосфера на работе существенно влияет на принятие решения об увольнении, несмотря на общую удовлетворенность другими аспектами трудовой деятельности.

Матвей Гавриков