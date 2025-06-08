Каждый третий россиянин недоволен размером своего жилья
По данным НАФИ, 35% россиян испытывают нехватку пространства в своем жилье, а 13% ощущают сильную стесненность. Особенно остро проблема стоит среди молодых людей 25—34 лет (24%) и граждан с высоким доходом (22%).
Более половины россиян хотели бы улучшить жилищные условия. Предпочтения покупателей распределяются следующим образом:
- частный дом за городом — 44%;
- квартира в новостройке — 23%;
- квартира на вторичном рынке — 21%.
При выборе жилья главными критериями для россиян остаются:
- развитая инфраструктура (51%);
- транспортная доступность (50%).
Менее значимыми факторами являются архитектура проекта (6%) и его технологичность (7%). Эксперты подчеркивают, что ключевым конкурентным преимуществом в текущих условиях является именно развитие социальной и транспортной инфраструктуры, особенно в загородных и малоэтажных проектах.
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