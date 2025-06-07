Уровень неполной занятости в России достиг десятилетнего максимума в 2024 году

По данным исследования FinExpertiza, в четвертом квартале 2024 года количество частично занятых работников в России составило 4,7 млн человек, или 13,7% персонала крупных и средних предприятий. Это на 8% (300 тысяч человек) больше, чем годом ранее.

Наибольший уровень неполной занятости зафиксирован в Пермском крае (17,8%), Ярославской области (17,6%) и Челябинской области (17,1%). В то же время минимальные показатели наблюдались в Чечне (2,1%), Ингушетии (3,2%) и Калмыкии (4,7%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В среднем за 2024 год число частично занятых достигло 4,6 млн человек, что является максимальным значением за последние 10 лет и превышает показатель 2023 года на 6,2%. Работники сталкивались с сокращенной ставкой, простоями или неоплачиваемыми отпусками.

Аналитики отмечают, что рост неполной занятости стал значимой тенденцией прошлого года, существенно повлиявшей на рынок труда в регионах.

Матвей Гавриков