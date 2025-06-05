Хуснуллин предупредил о возможном сокращении ввода жилья в 2027 году
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в 2027 году Россия может столкнуться с сильным сокращением ввода жилья. Он выразил свои опасения в интервью телеканалу «Россия 24», подчеркнув, что «остановка новых проектов» приведет к тому, что жилья не будет или его объем значительно сократится.
Хуснуллин также предупредил о возможной задержке в строительстве из-за нехватки средств у застройщиков для размещения на счетах эскроу. Ранее он подчеркивал, что для выполнения задачи обновления трети жилфонда к 2030 году необходимы меры поддержки, чтобы сохранить темпы ввода жилья.
По данным Росстата, в 2024 году объем жилищного строительства составил 107,8 млн кв. м, что на 2,4% меньше по сравнению с 2023 годом. Это первое снижение объема строительства с 2018 года.
Накануне Банк России одобрил создание публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
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