Хуснуллин предупредил о возможном сокращении ввода жилья в 2027 году

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в 2027 году Россия может столкнуться с сильным сокращением ввода жилья. Он выразил свои опасения в интервью телеканалу «Россия 24», подчеркнув, что «остановка новых проектов» приведет к тому, что жилья не будет или его объем значительно сократится.

Хуснуллин также предупредил о возможной задержке в строительстве из-за нехватки средств у застройщиков для размещения на счетах эскроу. Ранее он подчеркивал, что для выполнения задачи обновления трети жилфонда к 2030 году необходимы меры поддержки, чтобы сохранить темпы ввода жилья.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным Росстата, в 2024 году объем жилищного строительства составил 107,8 млн кв. м, что на 2,4% меньше по сравнению с 2023 годом. Это первое снижение объема строительства с 2018 года.

Накануне Банк России одобрил создание публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС).



Анастасия Фартыгина