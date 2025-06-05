Минобрнауки Татарстана опубликовало результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии

Фото: Максим Платонов

Минобрнауки Татарстана 23 мая утвердил результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии, сообщили в пресс-службе министерства.

Экзамен по химии сдавали 2154 выпускника, что на 218 больше, чем в прошлом году. Средний балл составил 69,43 (в 2024 году — 67,57), а количество стобалльников увеличилось до 114. Однако 149 студентов не преодолели минимальный порог в 36 баллов.

На ЕГЭ по литературе зарегистрировалось 644 выпускника. Средний балл составил 74,22 (в 2024 году — 77,93), а 80 участников набрали 100 баллов. Семь человек не справились с минимальным порогом в 32 балла.

Экзамен по истории сдавали 1404 человека. Средний балл составил 60,91 (в 2024 году — 62,17), а лишь один выпускник набрал максимальные 100 баллов. 78 студентов не преодолели минимальный порог в 32 балла.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Выпускники, желающие улучшить свои результаты, смогут пересдать экзамены по химии и литературе 3 июля и по истории 4 июля. Официальное ознакомление с результатами пройдет 5 июня, а апелляции можно будет подать 9-10 июня.

Напомним, что с 23 мая по 11 июня в России проходит основной период экзаменов. По данным Рособрнадзора, за нарушения правил уже удалены около 500 участников тестирования.



Анастасия Фартыгина