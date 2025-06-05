В Татарстане зафиксированы массовые сбои в работе «Госуслуг»

Жители республики столкнулись с проблемами доступа к ключевым цифровым платформам

Фото: Михаил Захаров

Сегодня в Татарстане произошел масштабный сбой в работе нескольких популярных онлайн-сервисов. По данным сервиса DownDetector, пользователи региона испытывают серьезные трудности при доступе к важнейшим цифровым платформам.

Среди сервисов, испытывающих проблемы, оказались «Госуслуги» (зафиксировано 10% сбоев в работе), пользователи «Т-Банка» сталкиваются со сложностями при входе в банк.

По данным портала, причиной сбоев могут быть плановые технические работы на серверах, DDoS-атаки и проблемы с интернет провайдерами, влияющие на доступ.



Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан занял первое место в рейтинге цифровой трансформации среди всех субъектов России.

Дмитрий Зайцев