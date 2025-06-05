Импорт новых автомобилей в Россию в мае упал на 74%

Фото: Динар Фатыхов

Импорт новых автомобилей в Россию в мае 2025 года значительно снизился — на 74% по сравнению с прошлым годом, составив всего 17,8 тысячи машин, сообщает «Прайм».

Лидером среди новых импортируемых марок стал китайский производитель Changan, а его модель UNI-S оказалась наиболее востребованной. В то же время импорт автомобилей с пробегом вырос на 23%, достигнув 37,1 тыс. единиц.

Японская Toyota по-прежнему занимает первое место по популярности среди марок, а модель Honda Freed является самой покупаемой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Китай остается основным поставщиком новых автомобилей, занимая 71,1% рынка. На втором месте — Киргизия (9,1%), третье место занимает Корея (7,2%). Для автомобилей с пробегом лидирует Япония с долей 46%, следуют Южная Корея (24,5%) и Китай (13,1%).

Напомним, что продажи новых автомобилей в России в мае 2025 года продемонстрировали значительное снижение по сравнению с маем 2024 года, сообщил Минпромторг. Продажи импортных автомобилей рухнули на 43%, составив всего 44,8 тыс. единиц. В то же время продажи автомобилей российского производства снизились на 15%, достигнув отметки в 57,6 тыс. машин.



Анастасия Фартыгина