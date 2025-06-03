Продажи новых автомобилей в России резко упали в мае

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Продажи новых автомобилей в России в мае 2025 года продемонстрировали значительное снижение по сравнению с маем 2024 года, сообщает Минпромторг.

Продажи импортных автомобилей рухнули на 43%, составив всего 44,8 тыс. единиц. В то же время, продажи автомобилей российского производства снизились на 15%, достигнув отметки в 57,6 тыс. машин. Таким образом, общий объем продаж новых легковых автомобилей в мае составил 102,4 тыс. единиц, что на 28% меньше, чем годом ранее, и на 11% меньше, чем в апреле 2025 года.

Российский рынок премиум-автомобилей продемонстрировал существенное падение в апреле 2025 года. Всего было реализовано 10,2 тыс. новых машин премиум-брендов, что на 35% меньше, чем в апреле 2024 года.



Рената Валеева