В России за сутки потушено 42 лесных пожара, борьба с огнем продолжается в 13 регионах

В борьбе с огнем задействованы 3 318 человек

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За прошедшие сутки в России ликвидировано 42 лесных пожара в 17 регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 69 лесных пожаров в 13 субъектах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

В борьбе с огнем задействованы значительные силы и средства: 3 318 человек, 443 единицы техники и 24 воздушных судна. Кроме того, 77 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

В связи со сложной обстановкой режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 52 субъектах России. В целом пожароопасный сезон объявлен в 86 регионах страны.



Дарья Сайфиева