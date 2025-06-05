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В РФБ раскрыли размеры расходов на адаптивный баскетбол за четыре года

11:20, 05.06.2025
В РФБ раскрыли размеры расходов на адаптивный баскетбол за четыре года
Фото: Динар Фатыхов

За последние четыре года на развитие адаптивного баскетбола в России направлено более 140 миллионов рублей. О размерах расходов сообщил глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

— Всего с 2021 года мы направили на это направление более 140 миллионов рублей, из которых 24 миллиона рублей выделено из Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Ежегодно бюджет на мероприятия увеличивается. Основные затраты — это организация соревнований, — заявил Кириленко «Матч ТВ».

Реальное время / realnoevremya.ru

Также глава РФБ добавил, что наибольшую активность в адаптивном баскетболе проявляет Татарстан.

Ранее казанский клуб «Крылья барса» стал победителем Международного турнира по адаптивному баскетболу 3х3 в Сербии.

Зульфат Шафигуллин

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