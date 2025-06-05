«КОС-Синтез» сыграет со «Спартаком» в финале Кубка России по водному поло

Фото: Михаил Захаров

«КОС-Синтез» и волгоградский «Спартак» разыграют титул Кубка России по водному поло в сезоне-2024/25. Встреча состоится в Казани и начнется в 18.30 по московскому времени.

На пути в финал «КОС-Синтез» обыграл собственную молодежную команду «КОС-Синтез-УОР» (19:5) и петербургскую «Балтику» (14:10). «Спартак-Волгоград» победил МКСШОР «Восток-2» (16:5) и астраханскую «Динамо-СШОР» (12:7).

Финальную игру в прямом эфире можно будет посмотреть в соцсетях «КОС-Синтеза».

Реальное время / realnoevremya.ru

В матче за третье место сыграют «Балтика» и «Динамо-СШОР», встреча стартует в 16.45. Все игры заключительного дня Кубка России по водному поло в Казани пройдут в бассейне «Оргсинтез».

«КОС-Синтез» выступает в ранге действующего чемпиона Суперлиги-2025. Ранее казанцы в финальной серии плей-офф обыграли «Спартак-Волгоград» и завоевали шестое чемпионство в клубной истории.

Зульфат Шафигуллин