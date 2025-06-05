Прирост добавленной стоимости товаров в Татарстане составил 1,6 млрд рублей

316 предприятий республики принимают участие в нацпроекте по увеличению производительности труда

Фото: Максим Платонов

Участие татарстанских предприятий в национальном проекте «Производительность труда» обеспечило республике рост добавленной стоимости товаров в размере 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Регионального национального центра компетенций РТ Шамиль Байрамов во время пресс-тура.

— Этот результат влияет на производительность труда. К настоящему времени нами было обучено инструментам повышения производительности труда более 5 тыс. сотрудников на предприятиях. Организации, вошедшие в проект с 2020 года, в среднем увеличили производительность труда сотрудников более чем на 50%, — рассказал он.

Реализовывать национальный проект «Производительность труда» в Татарстане начали с 2019 года. Его курирует Минпромторг РТ. На сегодняшний день в программе участвует 316 татарстанских предприятий.

Дарья Сайфиева