Шойгу поблагодарил Ким Чен Ына за помощь КНДР в освобождении Курской области
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу выразил благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну за участие корейских бойцов в освобождении Курской области. Об этом пишет «RT на русском».
Шойгу уточнил, что военные КНДР проявили «несравненную доблесть и самоотверженность», сражаясь на стороне российских войск. Он подчеркнул, что они боролись не только за Россию, но и за свою родину.
Ким Чен Ын, в ответ, выразил уверенность в том, что Россия будет успешно защищать свой «суверенитет, территориальную целостность и безопасность».
Напомним, что президент России Владимир Путин также выразил благодарность подразделениям Корейской Народной Армии, принимавшим участие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область.
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