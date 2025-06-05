Шойгу поблагодарил Ким Чен Ына за помощь КНДР в освобождении Курской области

Фото: Максим Платонов

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу выразил благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну за участие корейских бойцов в освобождении Курской области. Об этом пишет «RT на русском».

Шойгу уточнил, что военные КНДР проявили «несравненную доблесть и самоотверженность», сражаясь на стороне российских войск. Он подчеркнул, что они боролись не только за Россию, но и за свою родину.

Ким Чен Ын, в ответ, выразил уверенность в том, что Россия будет успешно защищать свой «суверенитет, территориальную целостность и безопасность».

Напомним, что президент России Владимир Путин также выразил благодарность подразделениям Корейской Народной Армии, принимавшим участие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область.



Анастасия Фартыгина