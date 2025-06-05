В Госдуме предложили сделать дни после Пасхи и Троицы нерабочими

Фото: Михаил Захаров

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») разработал законопроект, предлагающий признать дни, следующие за Пасхой и Днем Святой Троицы, официальными нерабочими днями в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пояснительной записке к документу отмечается, что установление этих дней на государственном уровне станет важным шагом в возвращении к исконным историческим и духовным традициям России и будет способствовать укреплению общественной гармонии.

Депутат Гусев также напомнил слова президента Владимира Путина о неразделимости православия и России, подчеркнув историческую роль православия в жизни страны.

Для обеспечения широкой поддержки законопроекта, депутат обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину и лидерам всех думских фракций с просьбой инициировать обсуждение и разработку межфракционного законопроекта.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Я мог бы сам внести такой законопроект, но это не имеет смысла без широкой поддержки. Для принятия закона необходима межфракционная инициатива, объединяющая все парламентские силы, — заявил Гусев.

Депутат отметил, что в дореволюционной России Пасха отмечалась целую неделю, что не мешало труду, а сплачивало людей. Он выразил надежду на поддержку инициативы и совместную работу над законопроектом.

В этом месяце жители Татарстана получат аванс меньшего размера, чем обычно. Это связано с тем, что в первой половине июня будет всего семь рабочих дней.



Рената Валеева