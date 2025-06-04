Мэр Казани о повышении экологичности производства: «Мужчину украшают поступки»

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУР

«Впечатляют цифры по снижению экологической нагрузки на город, которые СИБУР показывает на примере «Казаньоргсинтеза», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин на открытии выставки «СИБУР. Дом полимеров».

По его словам, стремление компании к повышению экологичности производства и открытие выставки — это примеры заботы о жителях Казани, прежде всего о детях.

— Мужчину украшают поступки. Мы можем много говорить о любви к женщине, но забота о ней проявляется не только цветами 8 Марта. Мужские поступки проявляются в том, чтобы ежедневно проявлять уважение к городу и его людям, — добавил мэр Казани.