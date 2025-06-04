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В Татарстане назвали авиакомпанию, которая откроет прямые рейсы между Казанью и Тегераном

17:32, 04.06.2025
В Татарстане назвали авиакомпанию, которая откроет прямые рейсы между Казанью и Тегераном
Фото: Максим Платонов

Иранская авиакомпания Mahan Air с 7 июля 2025 года откроет прямые рейсы, связывающие Казань и Тегеран. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по туризму.

  • Время в полете между двумя городами составит около трех часов. Рейсы будут выполняться один раз в неделю.

По данным комитета, 11 татарстанских туроператоров уже получили разрешение на организацию безвизовых групповых туристических поездок в Иран в 2025—2026 годах.

Рената Валеева

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