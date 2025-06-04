В Татарстане назвали авиакомпанию, которая откроет прямые рейсы между Казанью и Тегераном
Иранская авиакомпания Mahan Air с 7 июля 2025 года откроет прямые рейсы, связывающие Казань и Тегеран. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по туризму.
- Время в полете между двумя городами составит около трех часов. Рейсы будут выполняться один раз в неделю.
По данным комитета, 11 татарстанских туроператоров уже получили разрешение на организацию безвизовых групповых туристических поездок в Иран в 2025—2026 годах.
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