В Татарстане назвали авиакомпанию, которая откроет прямые рейсы между Казанью и Тегераном

Фото: Максим Платонов

Иранская авиакомпания Mahan Air с 7 июля 2025 года откроет прямые рейсы, связывающие Казань и Тегеран. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по туризму.

Время в полете между двумя городами составит около трех часов. Рейсы будут выполняться один раз в неделю.

По данным комитета, 11 татарстанских туроператоров уже получили разрешение на организацию безвизовых групповых туристических поездок в Иран в 2025—2026 годах.

Рената Валеева