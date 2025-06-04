К 2030 году число детей в детских домах России сократится вдвое

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Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о планах сократить вдвое количество детей в детских домах и приютах России к 2030 году. Это станет возможным благодаря работе Всероссийской службы помощи семьям (ВИСП), развитие которой активно поддерживается на государственном уровне. Об этом пишет «Российская газета».

Инспекция, проведенная по поручению президента Владимира Путина, охватила все регионы страны. Омбудсмен подчеркнула, что именно развитие ВИСП, преобразование которой в полноценную Всероссийскую службу помощи семье поддержал президент, станет ключевым фактором в достижении этой цели.

Напомним, что идея проведения Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства была выдвинута Львовой-Беловой в 2024 году и получила одобрение президента. Результаты инспекции легли в основу стратегии по реформированию системы, направленной на максимальное снижение числа детей, нуждающихся в институциональной опеке.



Рената Валеева