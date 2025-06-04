Мединский — Путину об итогах переговоров в Стамбуле: Россия готова к обмену пленными и передаче тел

Обмен телами начнется 7 июня

На совещании с кабинетом министров президент России Владимир Путин попросил помощника президента Владимира Мединского доложить о результатах переговоров с Украиной в Стамбуле.

Мединский сообщил, что рабочим языком переговоров был русский, а российская сторона призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не просто перемирия.

По словам Мединского, Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7—9 июня в формате «1200 на 1200» и в ближайшее время передать Киеву тела украинских военных. Он отметил, что у Украины также могут находиться тела погибших российских солдат, но их значительно меньше, и Россия готова их принять.

— Мяч находится на стороне Украины, — подчеркнул Мединский.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, присутствовавший на совещании, подчеркнул важность не поддаваться на последние провокации Киева, которые, по его мнению, нацелены на срыв переговорного процесса.

Рената Валеева