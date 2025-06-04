Татарстанская таможня отправила два конфискованных MacBook в зону СВО

Конфискованные таможней ноутбуки поступили на службу Минобороны

Фото: Динар Фатыхов

Министерство обороны России получило два новых ноутбука MacBook Pro (14-дюймовые с объемом памяти 512 Гб), которые ранее были конфискованы сотрудниками Татарской таможни у гражданина Российской Федерации за нарушение таможенных правил. Стоимость переданной техники составила порядка 450 тысяч рублей.

Ноутбуки были переданы представителям военных частей из Ульяновска и вскоре будут направлены непосредственно в район проведения специальной военной операции (СВО).

Решение о конфискации было принято судом вследствие нарушений российского таможенного законодательства. Теперь техника станет частью технической поддержки подразделений Министерства обороны.



Ранее «Реальное время» сообщало, что правительство России утвердило новый план поддержки трудоустройства ветеранов специальной военной операции.

Дмитрий Зайцев