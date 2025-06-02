Правительство России запустило план по трудоустройству ветеранов СВО

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России утвердило новый план поддержки трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Это решение поможет им повысить свои навыки или освоить новую профессию, сообщает ТАСС.

Глава правительства Михаил Мишустин, выступая на совещании с вице-премьерами, подчеркнул важность этой инициативы. Он напомнил слова президента Владимира Путина: «Нужно делать все возможное, чтобы наши защитники чувствовали, что они востребованы, могут работать, обеспечивать своих близких».

В пресс-службе правительства подтвердили, что план уже утвержден и будет реализован в ближайшее время.

Напомним, что срок участия в СВО могут включить в стаж госслужбы.



Анастасия Фартыгина