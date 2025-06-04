В ГАИ Казани прокомментировали ситуацию с ДТП на Горьковском шоссе с годовалым ребенком
Накануне в Казани на Горьковском шоссе произошло ДТП. По информации Госавтоинспекции, водитель грузовика МАН TGS с прицепом «Кроне», 58-летний житель Ижевска, следуя по шоссе в направлении улицы Можайского, не выбрал безопасную скорость и врезался в попутно двигавшийся автомобиль Lada Kalina.
От удара Lada врезалась в металлическое ограждение, а грузовик выехал на встречную полосу.
В результате ДТП пострадали:
- водитель грузовика — госпитализирован с травмами;
- пассажирка Lada 2002 года рождения — получила медицинскую помощь и отпущена;
- годовалый мальчик, пассажир Lada, — госпитализирован в реанимацию ДРКБ с травмами различной степени тяжести.
В ГАИ отметили, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что помогло избежать более серьезных последствий и сохранить ему жизнь.
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