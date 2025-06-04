В ГАИ Казани прокомментировали ситуацию с ДТП на Горьковском шоссе с годовалым ребенком

Фото: Динар Фатыхов

Накануне в Казани на Горьковском шоссе произошло ДТП. По информации Госавтоинспекции, водитель грузовика МАН TGS с прицепом «Кроне», 58-летний житель Ижевска, следуя по шоссе в направлении улицы Можайского, не выбрал безопасную скорость и врезался в попутно двигавшийся автомобиль Lada Kalina.

От удара Lada врезалась в металлическое ограждение, а грузовик выехал на встречную полосу.

В результате ДТП пострадали:

водитель грузовика — госпитализирован с травмами;

пассажирка Lada 2002 года рождения — получила медицинскую помощь и отпущена;

годовалый мальчик, пассажир Lada, — госпитализирован в реанимацию ДРКБ с травмами различной степени тяжести.

В ГАИ отметили, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что помогло избежать более серьезных последствий и сохранить ему жизнь.

Рената Валеева