Нет половины легковушки, фура — вылетела: ужасное ДТП на Горьковском шоссе в Казани

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от пляжа «Лебяжье озеро» в Казани. Большегруз вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с легковым автомобилем. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

В результате удара легковой автомобиль получил серьезные повреждения, а фура оказалась в кювете. Очевидцы аварии, проезжающие мимо водители, оказали первую помощь пострадавшим и помогли извлечь их из искореженного автомобиля. По словам свидетелей, среди пассажиров были дети. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Из-за аварии на данном участке дороги образовалась значительная пробка.