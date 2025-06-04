Погрузка на ГЖД в январе — мае 2025 года превысила 11 млн тонн

Фото: Максим Платонов

Погрузка грузов на Горьковской железной дороге в январе — мае 2025 года составила более 11 млн тонн, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Несмотря на незначительный общий прирост, динамика по отдельным видам грузов оказалась неоднородной.

Значительный рост показали перевозки нефти и нефтепродуктов — 4,2 млн тонн (+28,4% к прошлогоднему уровню). Положительная динамика также наблюдается в сегменте химических и минеральных удобрений (+3,4%, 891,6 тыс. тонн).

В то же время ряд отраслей демонстрируют снижение объемов перевозок. Наиболее существенное падение зафиксировано в сегментах черных металлов (-17,1%, 831,8 тыс. тонн) и цемента (-16,5%, 627,2 тыс. тонн). Снижение объемов также наблюдается в перевозках лесных грузов (-5,5%, 1,1 млн тонн), химикатов и соды (-7%, 572,9 тыс. тонн), а также промышленного сырья и формовочных материалов (-12,9%, 503,2 тыс. тонн).

Общая картина по грузообороту отражает смешанную тенденцию. Грузооборот в январе — мае составил более 64,1 млрд тарифных тонно-км (-2,8% к аналогичному периоду прошлого года), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — свыше 78 млрд тонно-км (-4,9%).

Количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали снизилось на 18% в январе — марте 2025 года.

Рената Валеева