Путин присвоил главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-полковника
Президент России Владимир Путин присвоил главе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Александру Куренкову воинское звание генерал-полковника.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ гласит: «Присвоить воинское звание генерал-полковника Куренкову Александру Вячеславовичу».
МЧС России планирует провести масштабную модернизацию всех объектов гражданской обороны на территории страны, уделив особое внимание ранее построенным убежищам и укрытиям.
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