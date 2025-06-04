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Путин присвоил главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-полковника

15:09, 04.06.2025
Путин присвоил главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-полковника
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин присвоил главе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Александру Куренкову воинское звание генерал-полковника.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ гласит: «Присвоить воинское звание генерал-полковника Куренкову Александру Вячеславовичу».

МЧС России планирует провести масштабную модернизацию всех объектов гражданской обороны на территории страны, уделив особое внимание ранее построенным убежищам и укрытиям.

Рената Валеева

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