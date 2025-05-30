МЧС России планирует масштабную модернизацию убежищ за 155 млрд рублей

Фото: Олег Исаков

МЧС России планирует провести масштабную модернизацию всех объектов гражданской обороны на территории страны, уделив особое внимание ранее построенным убежищам и укрытиям. Об этом сегодня журналистам сообщил глава министерства Александр Куренков, пишет РИА «Новости».

По словам министра, для реализации этой инициативы ведомство обратилось в Минфин с запросом о выделении 155 млрд рублей.

— На мой взгляд, нужно выстраивать систему гражданской обороны, она должна максимально защитить население РФ. Мы вышли с инициативой к Минфину выделить 155 млрд рублей на модернизацию системы по всей стране, — заявил Куренков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эта инициатива является продолжением работы, начатой еще в 2014 году, когда в России была завершена инвентаризация всех защитных сооружений гражданской обороны. Позднее проводилась комплексная инвентаризация всех подземных помещений, включая торговые и развлекательные центры, а также транспортные сооружения городской инфраструктуры и естественные укрытия.

Модернизация объектов гражданской обороны проводится в рамках госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». Ее главная цель — минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

5 марта раис Татарстана Рустам Минниханов поручил еще раз обследовать все сооружения, которые можно использовать в качестве укрытий, и обеспечить беспрепятственный доступ туда при возникновении угрозы атак БПЛА.

Рената Валеева