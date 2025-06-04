Nokia запустит проект по разработке дронов для защиты инфраструктуры Европы

Фото: Максим Кокунин

Финская компания Nokia, известная ранее своими мобильными телефонами, теперь возглавит проект по созданию беспилотных технологий для защиты критической инфраструктуры европейских стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

В сотрудничестве с Nvidia и другими компаниями Nokia сформировала консорциум, который будет разрабатывать дронов для охраны ключевых объектов, таких как энергосети, дата-центры, железные дороги и порты.

Проект, финансируемый Евросоюзом и странами-участницами, рассчитан на три года и может принести около 90 млн евро дохода к 2035 году. В рамках инициативы планируется создать 50 новых продуктов и получить 15 патентов в различных отраслях.

Хотя проект заявлен как гражданский, руководитель проекта от Nokia, Томас Эдер, не исключает его использования в оборонных целях.

Это направление является частью стратегии нового CEO компании по расширению ее присутствия в оборонном секторе, наряду с развитием дата-центров и технологий искусственного интеллекта.

Анастасия Фартыгина