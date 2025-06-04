Nokia запустит проект по разработке дронов для защиты инфраструктуры Европы
Финская компания Nokia, известная ранее своими мобильными телефонами, теперь возглавит проект по созданию беспилотных технологий для защиты критической инфраструктуры европейских стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
В сотрудничестве с Nvidia и другими компаниями Nokia сформировала консорциум, который будет разрабатывать дронов для охраны ключевых объектов, таких как энергосети, дата-центры, железные дороги и порты.
Проект, финансируемый Евросоюзом и странами-участницами, рассчитан на три года и может принести около 90 млн евро дохода к 2035 году. В рамках инициативы планируется создать 50 новых продуктов и получить 15 патентов в различных отраслях.
- Хотя проект заявлен как гражданский, руководитель проекта от Nokia, Томас Эдер, не исключает его использования в оборонных целях.
Это направление является частью стратегии нового CEO компании по расширению ее присутствия в оборонном секторе, наряду с развитием дата-центров и технологий искусственного интеллекта.
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