Финская Nokia остановила продажу смартфонов

Фото: Динар Фатыхов

Компания HMD Global объявила о прекращении продаж смартфонов под брендом Nokia, полностью переходя на использование своего собственного бренда. Об этом сообщили на портале TechNetBooks.

Nokia, доминировавшая на рынке мобильных телефонов, столкнулась с жесткой конкуренцией в эпоху смартфонов. Попытка Microsoft вернуть былую славу бренда, приобретя его мобильное подразделение в 2014 году, не увенчалась успехом. В 2016 году было подписано соглашение, по которому HMD получила право на выпуск устройств под маркой Nokia.

Несмотря на несколько успешных моделей, выпущенных HMD, компания постепенно отошла от использования имени Nokia в пользу собственных брендов. Теперь на сайте HMD пользователи могут увидеть новые модели смартфонов, такие как HMD Key, Arc, Skyline, Fusion, Aura и Pulse, в то время как устройства под маркой Nokia были перемещены в раздел «устаревших» и помечены как недоступные.

Тем не менее бренд Nokia продолжит существовать, но только для простых и доступных кнопочных телефонов, что позволяет сохранить часть наследия компании в сегменте мобильной связи.

Напомним, что мировые продажи iPhone снизились на 5% в последнем квартале 2024 года, согласно отчету Bloomberg. Это падение связано с недоступностью новых функций Apple Intelligence на ключевом для компании китайском рынке.

Анастасия Фартыгина